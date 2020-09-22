رسالة من فيريرا إلى جمهور الزمالك بعد الاعتذار عن عدم تدريب الفريق
الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 00:17
كتب : FilGoal
وجه جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك رسالة إلى جماهير ناديه عقب الاعتذار عن عدم تدريب الفريق.
وقال فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "إلى جماهير الزمالك العظيمة، أنا سعيد وفخور حقا بدعوتي لتدريب الفريق مجددا".
وأضاف "لسوء الحظ ولأسباب شخصية وعائلية لن أستطيع قبول التحدي في وقت هام جدا للنادي".
وأضاف "كمشجع أتمنى الأفضل للفريق وأن يتوج يصبح بطلا إفريقيا".
وأتم فيريرا "ستكونون دائما في قلبي".
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To the Zamalek fantastic fans: I am really happy and proud about Zamalek invitation to lead the team again. Unfortunately, for personal and familiar reasons I can not accept this new challenge in such a important moment for the the club. As a fan, I wish the best of luck for the team and hope you to be African Champions! You will be always in my heart!jesualdoferreiracoach #egipto #zamalek #fans #football
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق اعتذار فيريرا عن عدم تدريب الفريق مع وجود جابرييل كالديرون ومدرب إيطالي آخر ضمن الترشيحات لقيادة الفريق.
وعلق كالديرون على مفاوضات الزمالك عبر FilGoal.com وأكد وجود المفاوضات لكنه نفى التوصل لأي اتفاق حتى الآن. (طالع التفاصيل)
وكشف FilGoal.com بعد ذلك أن المدرب الإيطالي المرشح لتدريب الزمالك هو باولو تراميزاني. (طالع التفاصيل)