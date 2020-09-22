رسالة من فيريرا إلى جمهور الزمالك بعد الاعتذار عن عدم تدريب الفريق

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

فيريرا‎

وجه جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك رسالة إلى جماهير ناديه عقب الاعتذار عن عدم تدريب الفريق.

وقال فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم الثلاثاء: "إلى جماهير الزمالك العظيمة، أنا سعيد وفخور حقا بدعوتي لتدريب الفريق مجددا".

وأضاف "لسوء الحظ ولأسباب شخصية وعائلية لن أستطيع قبول التحدي في وقت هام جدا للنادي".

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وأضاف "كمشجع أتمنى الأفضل للفريق وأن يتوج يصبح بطلا إفريقيا".

وأتم فيريرا "ستكونون دائما في قلبي".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق اعتذار فيريرا عن عدم تدريب الفريق مع وجود جابرييل كالديرون ومدرب إيطالي آخر ضمن الترشيحات لقيادة الفريق.

وعلق كالديرون على مفاوضات الزمالك عبر FilGoal.com وأكد وجود المفاوضات لكنه نفى التوصل لأي اتفاق حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com بعد ذلك أن المدرب الإيطالي المرشح لتدريب الزمالك هو باولو تراميزاني. (طالع التفاصيل)

فيريرا مدرب الزمالك الزمالك
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