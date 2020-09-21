انتهت – ولفرهامبتون (1) - (3) مانشستر سيتي.. انتصار كتيبة جوارديولا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ولفرهامبتون ومانشستر سيتي التي تقام في ثاني جولات الدوري الإنجليزي في ملعب مولينكس.

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نهاية المباراة بانتصار سيتي بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+4: جووول جابرييل خيسوس يسجل الهدف الثالث لسيتي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت الكرة بقدم مدافع ولفرهامبتون وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك.

ق79: جووول راؤول خيمينيز يسجل الهدف الأول لولفرهامبتون برأسية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي بهدفين دون رد.

ق31: جووول فودين يسجل الهدف الثاني لسيتي بعد تسديدة من فودين.

ق20: جووول دي بروين يسجل الهدف الأول لسيتي من ركلة جزاء.

ق19: ركلة جزاء لسيتي بعد عرقلة رومان سايس لدي بروين.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي ولفرهامبتون
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