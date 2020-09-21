شبكة ESPN: توريرا قريب جدا من أتليتكو مدريد

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

توريرا - أرسنال - توتنام

كشفت نسخة أوروجواي في شبكة ESPN الإخبارية اقتراب لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال من الانضمام إلى فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

مصدر مقرب من توريرا كشف لـ ESPN أن صفقة انتقال اللاعب إلى أتلتيكو مدريد "أصبحت قريبة من الاكتمال".

دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو يرغب في ضم توريرا، واللاعب يرغب في اللعب بقميص أتليتكو مدريد، وفقا للشبكة الموثوقة.

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حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بين أتلتيكو مدريد وأرسنال، ولكن من المنتظر أن يحدث الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

صحف إسبانيا كشفت في وقت سابق رغبة أتليتكو مدريد في استعارة توريرا مع وضع بند بأحقية الشراء.

شبكة ذا أثليتك الموثوقة أشارت في وقت سابق إلى رغبة أرسنال في الاستغناء عن توريرا مع آمل أن يساعده ذلك في ضم أحد أهدافه وهو توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو، أو حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي.

ورغم اهتمام أتليتكو بـ توريرا، ورغبة أرسنال في ضم بارتي، إلا أنه من المستبعد أن تكون الصفقة تبادلية، وفقا لتقارير إنجليزية وإسبانية سابقة، بسبب الشرط الجزائي المتواجد في عقد توماس بقيمة 50 مليون يورو.

توريرا صاحب الـ 24 عاما انضم لـ أرسنال في صيف 2018 قادما من سامبدوريا الإيطالي.

ولعب لوكاس 39 مباراة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين والصناعة مرة.

منذ انضمامه لـ أرسنال، وشارك توريرا في 89 مباراة في كل البطولات، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6.

الإسباني ميكيل أرتيتا، اعتمد على توريرا في 17 مناسبة ولكن غياب اللاعب بسبب الإصابة، إلى جانب تفضيل أرتيتا لثنائية جرانيت تشاكا وداني سيبايوس أخرج اللاعب من حسابات مدرب المدفعجية.

على المستوى الدولي، لعب لوكاس 23 مباراة بقميص منتخب أوروجواي.

وحقق توريرا لقب كأس إنجلترا ولقب كأس الرابطة الإنجليزية مع أرسنال.

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