كرة طائرة - الأهلي يفوز على الزمالك 3-0 في كأس مصر ويواجه الجيش في النهائي
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 19:44
كتب : FilGoal
فاز فريق الأهلي للكرة الطائرة على الزمالك بنتيجة 3-صفر في عدد الأشواط في نصف نهائي كأس مصر ليتأهل لنهائي البطولة.
وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي 25-17 و25-16 و25-22 لصالح الفريق الأحمر.
وكان الجيش تأهل للنهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون رد.
وتواجه الأهلي والزمالك 4 مرات هذا الموسم وفاز الفريق الأحمر مرتين في الكأس والبطولة العربية، بينما فاز الأبيض في مباراتي الدوري.
وتوج الأهلي ببطولتي الدوري المصري والبطولة العربية هذا الموسم.
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