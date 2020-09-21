تشكيل بيراميدز - السعيد أساسي أمام حرس الحدود
الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 19:05
كتب : عاطف شادي
عاد عبد الله السعيد قائد بيراميدز للتشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة حرس الحدود.
عبد الله السعيد
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في الجولة الـ28 من الدوري المصري بملعب الدفاع الجوي.
وغاب عبد الله السعيد عن مباريات بيراميدز السابقة بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل بيراميدز كاملا كالآتي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد.
خط الهجوم: جون أنتوي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي - إيريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة.
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