تشكيل بيراميدز - السعيد أساسي أمام حرس الحدود

عاد عبد الله السعيد قائد بيراميدز للتشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة حرس الحدود.

ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في الجولة الـ28 من الدوري المصري بملعب الدفاع الجوي.

وغاب عبد الله السعيد عن مباريات بيراميدز السابقة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل بيراميدز كاملا كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عبد الله بكري - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: جون أنتوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إيريك تراوري - طارق طه - إبراهيم حسن - محمد فتحي - عمر العيوني- محمد عطوة.

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