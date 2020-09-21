اتحاد السلة لـ في الجول: مصر تستضيف تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا

كشف محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة المصري عن استضافة مصر لتصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة السلة المقبلة.

وقال عبد المطلب لـFilGoal.com: "تم الاستقرار على استضافة مصر تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا في نهاية نوفمبر المقبل".

وأضاف "البطولة سيتم استضافتها في إسكندرية وتضم المجموعة 4 فرق ويتأهل ثلاثة إلى البطولة".

وأكمل "النصف الآخر من التصفيات يقام في المغرب في فبراير المقبل".

وتابع "أما بطولة إفريقيا تقام في رواندا في شهر يونيو بمشاركة 16 منتخبا"

وأكد "التصفيات تقام بشروط الاتحاد الدولي بنظام يسمى (الفقاعة) وهو استقبال البعثة من المطار إلى فندق مباشرة في البداية يجلس الجميع في غرفة منفردة وبعد مسحة فيروس كورونا في حالة سلبيتها تكون الغرفة مزدوجة".

وأتم تصريحاته "اشترط الاتحاد الدولي عدم وجود خدمة فندقية حتى لا تختلط البعثة بأي شخص يمكن أن يكون مصاب بفيروس كورونا".

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