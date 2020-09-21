إيفرا: مشكلة يونايتد؟ وودوارد يثق في أشخاص لا يفترض به الثقة فيهم

قال باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق إن مشكلة فريقه حاليا أنه يرسل محاميين للتفاوض على ضم اللاعبين وهذا لا يجدي نفعا، منتقدا سياسة إد وودوارد نائب المدير التنفيذي للنادي وكذلك الإدارة.

وصرح إيفرا حسبما نقلت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" قائلا: "المشكلة الوحيدة هي أن إد وودوارد يثق في أشخاص لا يجب به أبدا أن يثق فيهم".

وواصل "إنه يثق في بعض الناس من خارج النادي حتى، هذا ما يمكنني قوله حول الوضع الحالي".

وأكمل "أشخاص مثل ريتشارد أرنولد (مدير النادي) هم السبب وراء وجود المال لدينا، هؤلاء الأشخاص يمكنهم توقيع أي عقد رعاية بطريقة لا تتخيلها، لذا لدينا المال، لكن ليس لدينا لاعبين لأننا نرسل الأشخاص الخطأ للحديث معهم".

وتابع "أولي يحاول تغيير ذلك، يحاول الحديث مع اللاعبين بنفسه مثلما كان فيرجسون يفعل".

وأردف "كل عام أصبح مثل العام الذي سبقه، نؤثر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تأثيرنا على أرض الواقع؟ لا شيء، الجماهير عليها أن تتفهم أن الأمر ليس حول ضم خمسة أو ستة أو سبعة لاعبين، لكن على الأقل ضم هدفك الرئيسي، هذا ما لم نعد نفعله بعد الآن".

وأكمل "تحت قيادة سير أليكس فيرجسون وديفيد جيل المدير التنفيذي السابق، لم يكن هناك أي شيء في الصحف، لكن فجأة، فان بيرسي، إيفر، فيرديناند، كل شيء كان سريعا، كانوا يذهبون ويتحدثون وجها لوجه".

وأتم "الآن مات جادج، نحن نرسل محاميين للحديث مع اللاعبين، وحينما ترسل محاميا فهم سيتحدثون فقط عن الأرقام، إنهم ليسوا أشخاص من عالم كرة القدم".

مانشستر يونايتد ضم صفقة وحيدة خلال السوق الصيفية الجارية هو دوني فان دي بيك من أياكس.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت النادي بضم جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند وأليكس تيليس ظهير بورتو الأيسر، والأخير برز اسمه بعد أن انضم سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد إلى توتنام.

ريجيلون صاحب الـ23 عاما حسب التقارير كان أحد أبرز أهداف يونايتد في السوق الصيفية، إلا أن بند إعادة الشراء وأسبقية الشراء الذي أصر ريال مدريد على وضعهما حال دون إتمام الصفقة، فيما وافق توتنام عليهما.

وأصبح تيليس صاحب الـ27 عاما أولوية بالنسبة ليونايتد لتدعيم مركز الظهير الأيسر وفقا للتقارير بجانب، سانشو (20 عاما) وهو الخيار الأول لتدعيم مركز الجناح الأيمن للنادي.