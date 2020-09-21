مباشر – سموحة (1) - (0) المصري.. طلائع الجيش (1) - (0) دجلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي سموحة والمصري، طلائع الجيش ووادي دجلة في الجولة 28 من الدوري.

سموحة X المصري

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ق45+1: جووول صلاح محسن يسجل الهدف الأول لسموحة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

طلائع الجيش X وادي دجلة

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ق39: جووول عمرو جمال يسجل الهدف الأول للطلائع في شباك دجلة.

انطلاق المباراة.