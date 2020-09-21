أرتيتا: لم أشرك النني أمام وست هام لهذا السبب

أوضح ميكيل أرتيتا سبب عدم الدفع بمحمد النني في لقاء وست هام يونايتد رغم تألقه في لقاء فولام بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

أرسنال فاز على وست هام بهدفين مقابل هدف، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري، في لقاء شهد جلوس النني على دكة الاحتياطي.

قال أرتيتا في تصريحات أبرزها موقع football london: "النني كان يستحق أن يلعب مجددًا أمام وست هام ولكني أردت التدوير في التشكيل".

وأضاف "دفعت بداني سيبايوس لخلق مواقف هجومية في ظل الطريقة التي يدافع بها وست هام".

وتابع المدرب الإسباني "لقد كان علينا مهاجمة المساحات الضيقة في دفاع وست هام".

وأتم "سنحاول تعزيز الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية".

وتنتهي فترة الانتقالات الحالية يوم 5 أكتوبر بشكل استثنائي لتوقف الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

سيبايوس وإدوارد نيكيتاه خطفا الأنظار في الجولة الأولى ولكن ليس بسبب أدائهما داخل الملعب، بل بسبب مشاجرة جمعت بينهما خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء.

بعدها نشر سيبايوس على حسابه الشخصي على (انستجرام) صورة تجمعه مع إدوارد في إشارة لنهاية الأزمة.

والآن بعدما تشاجرا وتصالحا، تألقا ليقودا أرسنال للفوز وتصدر مسابقة الدوري بـ 6 نقاط بالتساوي مع إيفرتون وليفربول وليستر سيتي وكريستال بالاس.