كلوب: هدف ليفربول الأول أمام تشيلسي كان نموذجا لكرة القدم الرائعة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 14:03

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الهدف الأول الذي سجله فريقه في شباك تشيلسي بأنه أحد النماذج الرائعة لكرة القدم.

ليفربول انتصر على تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنه في الشوط الأول كان ساديو ماني قريبًا جدًا من مغالطة حارس تشيلسي بالفعل ولكن عليك فقط المحاولة".

أخبار متعلقة
رومانو: سيميدو انتقل من برشلونة إلى ولفرهامبتون إصابة جوندوجان بفيروس كورونا مواعيد مباريات الإثنين 21 سبتمبر.. المصري ضد سموحة وبيراميدز أمام الحدود وسيتي يواجه ولفرهامبتون تعرف على تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

وأضاف "أحب عندما نحصل على مكافآت لهذا النوع من المواقف".

وتابع "الهدف الأول كان نموذج لكرة القدم الرائعة، شارك فيه الجميع. عرضية روبرتو فيرمينو ثم يأتي ساديو ليسجل برأسه، لذلك من الصعب حقًا إيقاف ذلك".

وأردف "الهدف كان جيدا وجعل المباراة تسير في الاتجاه الصحيح. هذا بالضبط ما يتعين علينا إظهاره طوال الوقت".

في قمة الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، خيب تشيلسي آمال جمهوره ليس فقط على مستوى النتيجة، ولكن على مستوى الأداء، ضد ليفربول.

ليفربول بمشاركة محمد صلاح، فاز 2-0 ليحصد نقطته السادسة بعد فوزه 4-3 على ليدز يونايتد في الجولة الأولى، بفضل هدفين سجلهما ساديو ماني في الدقيقتين 50 و54.

أما تشيلسي، فتوقف رصيده عند النقطة الثالثة بعد فوزه على برايتون في الجولة الأولى 3-1.

ليفربول تشيلسي يورجن كلوب
نرشح لكم
أخر الأخبار
ماونت: كلنا خلف كيبا.. الجميع يخطئ 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: هدف ليفربول الأول أمام تشيلسي كان نموذجا لكرة القدم الرائعة 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس المقاصة: علاقتنا قوية بـ جلال واستمراره "احتمال وارد" إلا إذا.. وهذا موقف محمد إبراهيم 28 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: يوفنتوس يفاوض أتليتكو لضم موراتا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء 46 دقيقة | أوروبا
سكاي: فيدال اجتاز الفحص الطبي في إنتر.. الإعلان الرسمي يقترب 47 دقيقة | أوروبا
جوارديولا: إدارة سيتي لم تشترط علي الفوز بالألقاب للاستمرار في منصبي ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: سواريز يتوصل لاتفاق مبدئي للانضمام إلى أتليتكو.. و3 مشاكل تواجه الصفقة ساعة | أوروبا
مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: مهلة أمام الشناوي لسداد غرامة الزمالك أو التصعيد لـ فيفا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك