كلوب: هدف ليفربول الأول أمام تشيلسي كان نموذجا لكرة القدم الرائعة

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الهدف الأول الذي سجله فريقه في شباك تشيلسي بأنه أحد النماذج الرائعة لكرة القدم.

ليفربول انتصر على تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أعتقد أنه في الشوط الأول كان ساديو ماني قريبًا جدًا من مغالطة حارس تشيلسي بالفعل ولكن عليك فقط المحاولة".

وأضاف "أحب عندما نحصل على مكافآت لهذا النوع من المواقف".

وتابع "الهدف الأول كان نموذج لكرة القدم الرائعة، شارك فيه الجميع. عرضية روبرتو فيرمينو ثم يأتي ساديو ليسجل برأسه، لذلك من الصعب حقًا إيقاف ذلك".

وأردف "الهدف كان جيدا وجعل المباراة تسير في الاتجاه الصحيح. هذا بالضبط ما يتعين علينا إظهاره طوال الوقت".

في قمة الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، خيب تشيلسي آمال جمهوره ليس فقط على مستوى النتيجة، ولكن على مستوى الأداء، ضد ليفربول.

ليفربول بمشاركة محمد صلاح، فاز 2-0 ليحصد نقطته السادسة بعد فوزه 4-3 على ليدز يونايتد في الجولة الأولى، بفضل هدفين سجلهما ساديو ماني في الدقيقتين 50 و54.

أما تشيلسي، فتوقف رصيده عند النقطة الثالثة بعد فوزه على برايتون في الجولة الأولى 3-1.