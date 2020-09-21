رومانو: يوفنتوس يفاوض أتليتكو لضم موراتا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء

دخل نادي يوفنتوس في مفاوضات مع أتليتكو مدريد لضم مهاجمه ألفارو مورتا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وذلك حسب تقرير نشره فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس".

وقال رومانو إن يوفنتوس يسعى لضم موراتا (27 عاما) على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، ثم بند الشراء بقيمة 45 مليون يورو.

أتليتكو يفكر جديا في بيع موراتا من أجل ضم لويس سواريز الذي اقترب من أن يصبح مهاجم الفريق الجديد وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن سواريز اقترب من الرحيل مجانا عن صفوف برشلونة.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن أتليتكو قد توصل لاتفاق على البنود الشخصية مع سواريز يضم بموجبه اللاعب لمدة موسمين. (طالع التفاصيل)

موراتا سبق له اللعب ليوفنتوس في صيف 2014 حينما انضم إليه قادما من ريال مدريد قبل أن يفعل النادي الملكي بند إعادة الشراء بعد عامين.

وانضم المهاجم الدولي الإسباني إلى أتليتكو مدريد قادما من تشيلسي في صيف 2020 بمبلغ 56 مليون يورو. وينتهي عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب النجم الإسباني بقميص الروخيبلانكوس في 61 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 22 هدفا وصنع 5 آخرين.