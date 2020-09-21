جوارديولا: إدارة سيتي لم تشترط علي الفوز بالألقاب للاستمرار في منصبي

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 13:15

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على رغبته في الاستمرار مع فريقه بعد انتهاء عقده الحالي.

جوارديولا لم يمدد حتى الآن عقده مع سيتي الذي ينتهي بنهاية موسم 2020-2021، وهو يستعد لقضاء موسمه الخامس مع الفريق السماوي.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أود البقاء هنا لفترة طويلة".

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وأضاف "أحب أن أستمر هنا، لكن عليَ أن أستحق الاستمرار".

ونفى المدرب البالغ من العمر 49 عاما أن يكون النادي اشترط عليه أن يفوز بالألقاب من أجل الاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل.

وأوضح المدرب الإسباني "لا لم نتحدث عن أي شيء من ذلك".

وأردف "لم يطلبوا أي شيء منذ اليوم الأول، إنهم يسمحون لي بالقيام بعملي بأفضل ما يمكنني مع طاقم العمل واللاعبين، وأعتقد أن ذلك سيستمر".

وواصل "أمامنا مباراة كل ثلاثة أيام، لذلك ليس لدينا الكثير من الوقت للتفكير في الأمر الآن".

وعن إمكانية تمديد تعاقده قريبا، أفصح "عندما يجب أن يحدث ذلك فإنه سيحدث، في الوقت الحالي لدينا أعمال أخرى".

واستمر بيب "لن استمر هنا إذا كنت لا أشعر بالشغف أو الرغبة في اللعب بشكل جيد ولمساعدة اللاعبين".

وأتم "لا يزال لدي شغف للقيام بذلك، ربما أكثر من أي وقت مضى، أريد أن أحاول العمل معًا للقيام بموسم جيد".

بيب جوارديولا مانشستر سيتي
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