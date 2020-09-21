إصابة جوندوجان بفيروس كورونا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 12:30

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - شاختار

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الإثنين إصابة لاعبه إلكاي جوندوجان بفيروس كورونا.

وتأتي إصابة جوندوجان قبل ساعات من انطلاق مباراة سيتي الأولى بالموسم الجديد ضد وولفرهامبتون.

وأفاد النادي في بيان: "يؤكد مانشستر سيتي إصابة لاعبه جوندوجان بفيروس كورونا".

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وتابع "سيخضع اللاعب لفترة العزل الصحي لمدة 10 أيام وفقا لبروتوكولات رابطة الدوري الإنجليزي والحكومة البريطانية".

وأتم البيان "الجميع في النادي يتمنى الشفاء العاجل لإلكاي وعودته للتدريبات في أسرع وقت".

كان رياض محرز وإيمريك لابورت قد أصيبا بفيروس كورونا نهاية الشهر الماضي، قبل أن يتماثلا للشفاء.

وتأجلت مباراة سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بسبب مشاركته حتى وقت متأخر من الموسم المنصرم في دوري أبطال أوروبا.

الموسم المنصرم توقف لنحو 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثر على مواعيد انطلاق الموسم الجديد.

إلكاي جوندوجان مانشستر سيتي
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