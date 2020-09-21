تعرف على تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي التي فاز بها فريقه 2-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف الريدز كان ساديو ماني صاحب هدفي اللقاء، إذ حصل على 9 درجات كمتوسط تقييم.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بدأ الموسم بالفوز على ليدز بطل دوري القسم الثاني الموسم المنصرم قبل إسقاط البلوز.

ويستعد ليفربول لملاقاة لينكولن سيتي في كأس رابطة المحترفين الخميس المقبل.