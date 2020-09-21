ميتشو: الأهلي والزمالك لهما أفضلية في التأهل لنهائي دوري الأبطال

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

ميتشو - الزمالك - إنبي

شدد ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك والحالي لمنتخب زامبيا، أن الأبيض والأهلي لديهما فرصة أكبر من الرجاء والوداد المغربيين للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ميتشو عبر أون تايم سبورتس: "الزمالك فرصته أكبر أمام الرجاء ولديه كل المؤهلات للفوز والتأهل للنهائي".

وأضاف الصربي "وكذلك الأهلي يمر بحالة استقرار وله أفضلية أمام الوداد رغم صفقات الوداد المميزة وأتوقع نهائي إفريقي مصري".

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وأكمل ميتشو: "فخور وسعيد بالعمل في الزمالك ومع الجهاز الفني المعاون وأعرف جيدا جميع عمال النادي وغرف خلع الملابس ولدي صداقات في أكثر من 50 دولة إفريقية وأعرف أزمات كل أندية إفريقيا".

يقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب يومي 17 و18 أكتوبر، فيما يقام الإياب في مصر يومي 23 و24 أكتوبر.

ويقام النهائي يوم 6 نوفمبر.

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