خبر في الجول – فيريرا لم يستطلع رأي مساعديه بشأن تدريب الزمالك حتى الآن

حتى الآن، لم يتمم جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك اتفاقه مع الأبيض لقيادته مرة أخرى، كما لم يستطلع رأي مساعديه بشأن العمل في القلعة البيضاء.

وزعمت عدة تقارير صحفية إتمام الزمالك لاتفاقه مع فيريرا – بطل ثنائية 2015 – لقيادة الفريق خلفا لباتريس كارتيرون، ولكن حسبما علم FilGoal.com، لم يتم هذا الأمر حتى الآن.

وكذلك، علم FilGoal.com أن فيريرا لم يستطلع رأي مساعديه بشأن العمل في الزمالك، وبالتالي لم يطلب منهم حتى الآن إعداد تقارير عن لاعبي الفريق.

ولايزال الزمالك ينتظر الرد النهائي من المدير الفني البرتغالي بعدما تجددت الاتصالات في الفترة الأخيرة لإقناعه بقبول مهمة تدريب الفريق الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن فيريرا طلب مهلة للرد على مسؤولي الزمالك، خلال الساعات المقبلة.

فيريرا تولى تدريب الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق مع النادي لقبي الدوري والكأس، فيما خسر كأس السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل إلى قبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

خطة بديلة

كما علم FilGoal.com أن الزمالك بدأ في وضع خطة بديلة في حال عدم نجاح مفاوضاته مع فيريرا.

ويبرز اسم الأرجنتيني جابرييل كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب السعودية كمرشح قوي في حال عدم التعاقد مع فيريرا.

وكانت أخر محطات كالديرون مع بيرسبوليس الإيراني الذي رحل عن تدريبه في يناير الماضي.

كما لايزال اسم البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق مطروحا، وكان باتشيكو صرح لـFilGoal.com برغبته في العودة للفريق الأبيض. ( اقرأ التفاصيل )

وقد تشهد الساعات القليلة المقبلة دخول أسماء جديدة قائمة المرشحين لتدريب الزمالك، بعدما فشلت المفاوضات مع كريستيان جروس.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق اعتذار جروس عن عدم الموافقة على تدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)