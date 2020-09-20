الدرجة الثانية - 4 انتصارات في الجولة الـ 18 لمجموعة الصعيد

حقق فريق بني سويف الفوز على ديروط بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 18 من مجموعة الصعيد.

الشوط الأول انتهى بتسجيل 6 أهداف وتقدم محمود عبد العاطي لبني سويف ثم أضاف رضا عبد العال الهدف الثاني قبل أن يقلص حمادة زيدان لاعب ديروط النتيجة من علامة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل كريم أشرف الهدف الثالث لفريقه، تابعه رضا عبد العال ثم حسام عيسى الهدف الخامس، بينما سجل أحمد منصور الهدف الثاني لـ ديروط.

ونجح فريق المنيا في الفوز على الفيوم بهدفين مقابل هدف، المنيا تقدم أولا عن طريق مصطفى الشوبكشي ثم سجل محمد علي صادق الهدف الثاني، بينما هدف الفيوم الوحيد جاء عن طريق محمد رفعت.

ووصل المنيا للنقطة 22، بينما توقف رصيد الفيوم عند النقطة 18.

وفي لقاء آخر فاز سوهاج على تليفونات بني سويف بهدف سجله كمارا.

الفوز أوصل رصيد سوهاج للنقطة 25، بينما توقف رصيد التليفونات عند 23 نقطة.

وانتصر بترول أسيوط على الإعلاميين بهدفين مقابل لا شيء عن طريق مصطفى عبد الفتاح وأحمد ترك، ليرتفع رصيد البترول للنقطة 27.