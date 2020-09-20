انتهت - تشيلسي (0)-(2) ليفربول
الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 17:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول 2/صفر
ق 78: تبديل مزدوج من لامبارد بنزول أبراهام وباركلي بدلا من جورجينيو وكوفاسيتش
ق 73: ضربة جزاء لتشيلسي ضد تياجو بعد عرقلة فيرنر
ق 55: جوووووول ماني يضيف الثاني
ق 50: جووووول ماني والأول بضربة رأسية رائعة
نزول توموري بدلا من كاي هافيرتز
نزول تياجو ألكانتارا بدلا من هندرسون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: طرد كريستينسن بعد عرقلة ماني وهو انفراد
ق 33: تسديدة فيرنر تمر جوار المرمى
ق 19: صلاح يسدد والكرة تصطدم في دفاع تشيلسي
ق 14: صلاح يستغل تقدم كيبا ويرسل عرضية إلى فيرمينو الذي سدد الكرة في القائم
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