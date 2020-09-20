انتهت - تشيلسي (0)-(2) ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي ضد ليفربول في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول 2/صفر

ق 78: تبديل مزدوج من لامبارد بنزول أبراهام وباركلي بدلا من جورجينيو وكوفاسيتش

ق 73: ضربة جزاء لتشيلسي ضد تياجو بعد عرقلة فيرنر

ق 55: جوووووول ماني يضيف الثاني

ق 50: جووووول ماني والأول بضربة رأسية رائعة

نزول توموري بدلا من كاي هافيرتز

نزول تياجو ألكانتارا بدلا من هندرسون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: طرد كريستينسن بعد عرقلة ماني وهو انفراد

ق 33: تسديدة فيرنر تمر جوار المرمى

ق 19: صلاح يسدد والكرة تصطدم في دفاع تشيلسي

ق 14: صلاح يستغل تقدم كيبا ويرسل عرضية إلى فيرمينو الذي سدد الكرة في القائم

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