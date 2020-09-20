فوز تاريخي.. برايتون يكتسح نيوكاسل في انتصاره الأول بالدوري

حقق فريق برايتون فوزا كبيرا على حساب مستضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون فاز على نيوكاسل بثلاثية مقابل لا شيء ليحقق أكبر انتصاره له في تاريخه على غريمه نيوكاسل.

طوال 26 مباراة جمعت بين نيوكاسل وبرايتون، لم يحقق الأخير نتيجة أكبر من التي حققها في اللقاء الـ 27 بينهما في كل البطولات. 3-0 هي أكبر انتصار في تاريخ برايتون على حساب نيوكاسل.

ولم ينتظر برايتون أكثر من دقيقتين فقط ليبدأ حملته الهجومية على مرمى نيوكاسل بفضل الظهير الشاب الرائع طارق لامبتي صاحب الـ 20 عاما.

لامبتي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية حولها نيال موباي بنجاح في الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة عاد موباي ليسجل الثاني من لعبة أثبتت تقنية الفيديو صحتها ليُحتسب الهدف.

ولم يقدم نيوكاسل أي شيء يُذكر فلم يسدد طوال المباراة أي تسديدة على مرمى برايتون.

الضربة القاضية جاءت في الدقيقة 83 من تسديدة متقنة من آرون كونولي. هدف ثالث لـ برايتون مع تعاطف العارضة أكثر من مرة مع نيوكاسل.

وحقق برايتون انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي بعدما خسر في الجولة الأولى أمام تشيلسي، بينما فاز نيوكاسل في الجولة الأولى وتلقى الآن خسارته الأولى.