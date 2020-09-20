جوتا: أتمنى مساعدة صلاح وماني وفيرمينو

سيحاول دييجو جوتا مهاجم ليفربول الجديد الاستفادة من خبرة الثلاثي الهجومي المتألق محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، ومساعدتهم في تسجيل الأهداف.

وقال جوتا عن الثلاثي الناري لهجوم ليفربول "إنهم لاعبون أصحاب قدرات رائعة، في كل مباراة يحاولون الفوز، ويسجلون العديد من الأهداف".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه الجديد "أريد أن أكون قطعة جديدة تضاف لهذا الثلاثي، هذا ما سأفعله".

وأكمل "من الواضح أنهم أكثر خبرة مني، لذا فإن المرحلة الأولى هي التواصل معهم داخل وخارج الملعب جيدا والتعلم منهم".

وتابع البالغ من العمر 23 عاما "أتمنى أن أساعدهم في تسجيل العديد من الأهداف هذا الموسم".

وأتم مهاجم وولفرهامبتون تعاقده مع ليفربول يوم السبت ليكون ثالث صفقات الريدز لموسم 2020-2021 بعد إنضمام كوستاس تسيميكاس وتياجو ألكانتارا.

وواصل حديثه "ليفربول فريق مميز جداً ولديه قدرات كبيرة على الضغط والهجوم على الخصوم، سعيد لأنني لن اضطر لمواجهتهم مرة أخرى".

واستمر الدولي البرتغالي "لقد كانوا الفريق الأفضل في الدوري الموسم السابق بكل تأكيد".

وأتم جوتا "الحماس الذي يظهر على الفريق في المباريات رائع للغاية، حماس يدل على قوة ليفربول".

جوتا لعب سابقا في أتليتكو مدريد بين 2016 و2018، لكنه خرج معارا لـ بورتو ثم ولفرهامبتون خلال تلك الفترة، قبل أن يشتريه النادي الإنجليزي بشكلٍ نهائي.

مع ولفرهامبتون خاض جوتا 131 مباراة، سجل خلالها 44 هدفا، وصنع 19.

ولعب جوتا 4 مباريات دولية بقميص منتخب البرتغال، سجل خلالها هدفا وحيدا.