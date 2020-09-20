أرتيتا: 6 نقاط؟ ما زلنا بعيدين للغاية عما نريد.. والصفقات متوقفة على ما يحدث للاعبينا

قلل الإسباني ميكيل أرتيتا من تحقيق فريقه أرسنال لـ 6 نقاط في أول جولتين في الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى "ما زلنا بعيدين للغاية".

أرسنال انتصر على وست هام بصعوبة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا: "الحظ كان معنا قليلا اليوم بكل تأكيد، ولكننا وجدنا طريقة للانتصار".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "تلك هي العقلية التي أريدها. وفي النهاية حققنا 3 نقاط ونحتاج للتطور في العديد من الأمور".

وتابع "ظهرنا بشكل سيء في أول ربع ساعة، وهذا الأمر كان غريبا لأن الأسبوع الماضي كان أفضل مران شاهدته للفريق منذ انضمامي للنادي".

وأكمل حديثه قائلا: "ما زلنا بعيدين للغاية عن المكان الذي نريده. ما زلنا نحتاج للتكيف مع بعض الأمور ولكن شيء عظيم أن نحصد 6 نقاط من أول مباراتين".

وعن نيكيتاه صاحب الهدف القاتل، أشار أرتيتا إلى "هدفه كان مهما للغاية له ومهما للغاية لنا كفريق. تلك رسالة لجميع من يتواجد على مقاعد البدلاء بأن لديهم مهمة دائمة للتنفيذ عندما يشاركون في المباريات".

واستمر عن هدف نيكيتاه الذي جاء بتمريرة داني سيبايوس، قائلا: "هذا الجانب الجميل في الرياضة. اليوم وجدا التفاهم بينهما".

وعن سوق الانتقالات، كشف أرتيتا: "الانتقالات؟ الأمر متوقف على ما سيحدث للاعبين في الفريق (البيع). نحن منفتحون".

أرسنال فاز على وست هام بهدفين مقابل هدف، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري، في لقاء شهد جلوس محمد النني على دكة الاحتياطي.

سيبايوس ونيكيتاه خطفا الأنظار في الجولة الأولى ولكن ليس بسبب أدائهما داخل الملعب، بل بسبب مشاجرة جمعت بينهما خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء.

بعدها نشر سيبايوس على حسابه الشخصي على (انستجرام) صورة تجمعه مع إدوارد في إشارة لنهاية الأزمة.

والآن بعدما تشاجرا وتصالحا، تألقا ليقودا أرسنال للفوز وتصدر مسابقة الدوري بـ 6 نقاط بالتساوي مع إيفرتون وقبل اكتمال الجولة الثانية.