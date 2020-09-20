ياسر إبراهيم: إفريقيا هي الحلم الذي سنقاتل لأجله

تحدث ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن التتويج بالدوري وحلم إفريقيا الذي سيقاتل من أجله.

الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 بشكل رسمي، وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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ممر شرفي من مصر للمقاصة لأبطال الدوري 👏🦅🥇#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/1NLA92sKqa — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 19, 2020

وقال ياسر إبراهيم في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "سعيد بالتتويج مع نادي القرن ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه".

وأضاف "الفوز بالدوري يبقى دافعًا قويًّا لاستمرار مشوار البطولات، ولدينا هدف رئيسي الفترة المقبلة وهو التتويج بالبطولة الإفريقية".

ياسر أتبع "نعلم جيدًا أن بطولة إفريقيا هي حلم الجميع، ومن ثم سنقاتل من أجل الفوز بها".

وأتم "الأهلي استحق بطولة الدوري بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل حصد اللقب المحلي، وإضافة بطولة جديدة لإسعاد جماهير النادي في كل مكان".

وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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