ياسر إبراهيم: إفريقيا هي الحلم الذي سنقاتل لأجله

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 00:00

كتب : حسام نور الدين

محمد إبراهيم - ياسر إبراهيم - الأهلي - المقاصة

تحدث ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن التتويج بالدوري وحلم إفريقيا الذي سيقاتل من أجله.

الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 بشكل رسمي، وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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وقال ياسر إبراهيم في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "سعيد بالتتويج مع نادي القرن ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه".

وأضاف "الفوز بالدوري يبقى دافعًا قويًّا لاستمرار مشوار البطولات، ولدينا هدف رئيسي الفترة المقبلة وهو التتويج بالبطولة الإفريقية".

ياسر أتبع "نعلم جيدًا أن بطولة إفريقيا هي حلم الجميع، ومن ثم سنقاتل من أجل الفوز بها".

وأتم "الأهلي استحق بطولة الدوري بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل حصد اللقب المحلي، وإضافة بطولة جديدة لإسعاد جماهير النادي في كل مكان".

وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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