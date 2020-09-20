ياسر إبراهيم: إفريقيا هي الحلم الذي سنقاتل لأجله
الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 00:00
كتب : حسام نور الدين
تحدث ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن التتويج بالدوري وحلم إفريقيا الذي سيقاتل من أجله.
الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 بشكل رسمي، وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.
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ممر شرفي من مصر للمقاصة لأبطال الدوري 👏🦅🥇#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/1NLA92sKqa— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 19, 2020
وقال ياسر إبراهيم في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "سعيد بالتتويج مع نادي القرن ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه".
وأضاف "الفوز بالدوري يبقى دافعًا قويًّا لاستمرار مشوار البطولات، ولدينا هدف رئيسي الفترة المقبلة وهو التتويج بالبطولة الإفريقية".
ياسر أتبع "نعلم جيدًا أن بطولة إفريقيا هي حلم الجميع، ومن ثم سنقاتل من أجل الفوز بها".
وأتم "الأهلي استحق بطولة الدوري بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل حصد اللقب المحلي، وإضافة بطولة جديدة لإسعاد جماهير النادي في كل مكان".
وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.
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