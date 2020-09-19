وليد سليمان: دعم جماهير الأهلي بلا حدود.. تعاهدنا من البداية على حسم الدوري مبكرا
السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:52
كتب : FilGoal
كشف وليد سليمان نجم الأهلي بأن اللاعبون تعاهدوا منذ البداية على حسم لقب الدوري مبكرا.
الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 بشكل رسمي، وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.
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ممر شرفي من مصر للمقاصة لأبطال الدوري 👏🦅🥇#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/1NLA92sKqa— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 19, 2020
وقال وليد سليمان في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "جماهير الأهلي تستحق الكثير والكثير، ونحن نقاتل من أجل إسعادهم، ودرع الدوري أقل شيء يمكن أن نقدمه في ظل دعمهم ومساندتهم للفريق بلا حدود، ولهذا كان لا بد من رد الجميل حتى نهديهم لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي".
وأضاف "حسم لقب الدوري مبكرًا سيمنح الفريق الفرصة الكاملة للاستعداد الجيد لمواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر المقبل".
وواصل "جميع اللاعبين يدعمون مؤمن زكريا خلال المرحلة الحالية، والجميع لديهم الثقة الكاملة في قدرته على تجاوز المرحلة الحالية والشفاء بإذن الله".
سليمان أتبع "الأهلي حدد أهدافه من البداية، وتعاهد الجميع على حسم لقب الدوري مبكرًا، وهو ما انعكس على نتائج الفريق في المسابقة".
صانع ألعاب الأهلي أكمل "نجحنا في تخطي العديد من الصعاب في هذا الموسم الاستثنائي، وأبرزها الآثار السلبية لتوقف المباريات فترة طويلة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى كثرة الإصابات والغيابات، ونجحنا في تقديم موسم رائع على مستوى الأداء والنتائج، وكل ذلك بفضل إخلاص اللاعبين والجهاز الفني وإصرارهم وحماسهم ورغبتهم الصادقة في إسعاد جماهير النادي".
وأتم "الجهاز الفني يتعامل مع اللاعبين بشكل أكثر من رائع خلال المرحلة الماضية، سواء على المستوى الفني أو المعنوي، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي عانى منها الفريق والظروف الاستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا هذا الموسم".
وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.
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