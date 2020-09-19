وليد سليمان: دعم جماهير الأهلي بلا حدود.. تعاهدنا من البداية على حسم الدوري مبكرا

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

وليد سليمان - الأهلي - الاتحاد السكندري

كشف وليد سليمان نجم الأهلي بأن اللاعبون تعاهدوا منذ البداية على حسم لقب الدوري مبكرا.

الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 بشكل رسمي، وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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وقال وليد سليمان في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "جماهير الأهلي تستحق الكثير والكثير، ونحن نقاتل من أجل إسعادهم، ودرع الدوري أقل شيء يمكن أن نقدمه في ظل دعمهم ومساندتهم للفريق بلا حدود، ولهذا كان لا بد من رد الجميل حتى نهديهم لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخ النادي".

وأضاف "حسم لقب الدوري مبكرًا سيمنح الفريق الفرصة الكاملة للاستعداد الجيد ‏لمواجهتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر المقبل".

وواصل "جميع اللاعبين يدعمون مؤمن زكريا خلال المرحلة الحالية، والجميع لديهم ‏الثقة الكاملة في قدرته على تجاوز المرحلة الحالية والشفاء بإذن الله".

سليمان أتبع "الأهلي حدد أهدافه من البداية، وتعاهد الجميع على حسم لقب الدوري مبكرًا، وهو ما ‏انعكس على نتائج الفريق في المسابقة".

صانع ألعاب الأهلي أكمل "نجحنا في تخطي العديد من الصعاب في هذا الموسم الاستثنائي، وأبرزها الآثار السلبية لتوقف المباريات فترة طويلة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى كثرة الإصابات والغيابات، ونجحنا في تقديم موسم رائع على مستوى الأداء والنتائج، وكل ذلك بفضل إخلاص اللاعبين والجهاز الفني وإصرارهم ‏وحماسهم ورغبتهم الصادقة في إسعاد جماهير النادي".

وأتم "الجهاز الفني يتعامل مع اللاعبين بشكل أكثر من رائع خلال المرحلة الماضية، ‏سواء على المستوى الفني أو المعنوي، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي عانى منها الفريق والظروف الاستثنائية التي تسبب فيها فيروس كورونا هذا الموسم".

وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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