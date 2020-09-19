محمد هاني يوضح.. هل كان يعلم قرار رمضان صبحي بالانتقال لـ بيراميدز

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

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رد محمد هاني ظهير أيمن الأهلي على سؤال يخص (هل كنت تعلم قرار رمضان صبحي بالانتقال إلى بيراميدز، بسبب علاقة الصداقة بينكما؟).

وأجاب هاني: "لا. لم أكن أعرف قرار رمضان صبحي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "القرار كان سريا وتفاجأت مثل الجميع بعد إعلانه".

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وتابع "كنت أتمنى استمرار رمضان صبحي مع الأهلي، هو لاعب كبير بشخصية كبيرة وكنت أتمنى بقائه معنا".

وأردف "ولكن كل شخص عليه تحمل قراراته ورؤيته للمستقبل، وتلك الأمور تختلف من شخص لآخر".

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز في مفاجأة مدوية بعدما أعلن الأهلي عدم رغبة اللاعب في الاستمرار في القلعة الحمراء ، لينضم لـ بيراميدز من هدرسفيلد.

وخاض رمضان صبحي مرانه الأول مع بيراميدز يوم السبت، ولا يحق له المشاركة هذا الموسم.

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