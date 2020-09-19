مصطفى شوبير: لم ألعب مباراة مع الأهلي وفزت ببطولتي دوري.. البعض يعتزل دون تحقيق ذلك

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن سعادته بتتويجه بلقب الدوري المصري مع فريقه.

وتعادل الأهلي سلبيا مع المقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري، بعدما توج الفريق الأحمر بلقب المسابقة بعد خسارة الزمالك من أسوان.

وقال مصطفى شوبير عبر قناة الأهلي: "لم أشارك في أي مباراة مع الأهلي وفزت بلقبين لبطولة الدوري".

وأضاف "هناك لاعبون آخرون لا يستطيعوا تحقيق ذلك طوال مسيرتهم الكروية".

وأتم تصريحاته "يجب ألا ننسى دور عمال الفريق وغرف خلع الملابس فهم يقاتلون ويعملون بكل حب وإخلاص لخدمة النادي الأهلي ولا ينظرون لأأي مكسب مادي".

ويعد مصطفى شوبير الحارس الثالث في الأهلي بعد محمد الشناوي وعلي لطفي.

اقرأ أيضا:

ميتشو يكشف سبب حضوره إلى مصر

بيل يعود لـ توتنام