مروان محسن: سنحاول تفادي الإصابات قبل الوداد

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

مروان محسن - الأهلي - وادي دجلة

قال مروان محسن مهاجم الأهلي بأن تفادي الإصابات سيكون هدف اللاعبين الأكبر في المرحلة المقبلة بعد حسم لقب الدوري.

الأهلي توج بالدوري للمرة الـ42 رسميا وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وقال مروان محسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "بطولة جديدة تضاف للنادي الأهلي. نهدي اللقب لـ مؤمن زكريا وندعو من الله أن يعود لنا سريعا ويتواجد معنا في الفترة المقبلة".

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وأضاف "لا أركز مع الانتقادات لكن أركز مع الفريق لإسعاد الجماهير فقط، وهدفنا تحقيق دوري أبطال إفريقيا لإهداء البطولة للجماهير ولمؤمن زكريا".

وأتم "سنحاول التعامل مع المباريات المقبلة بهدوء وتفادي الإصابات لدخول نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في أفضل صورة".

وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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