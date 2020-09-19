كهربا: لم أكمل 300 دقيقة مع الأهلي وحققت أول لقب دوري في مسيرتي

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:26

كتب : حسام نور الدين

كهربا - الأهلي - المقاصة

أعرب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب الدوري مع فريقه.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي سلبيا مع المقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري، بعدما توج الفريق الأحمر بلقب المسابقة بعد خسارة الزمالك من أسوان.

وقال كهربا عقب المباراة: "لم أكمل حتى الآن 300 دقيقة لعب مع الأهلي وحققت أول دوري في مسيرتي الكروية".

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وأضاف "وهذا أمر يجعلني سعيد للغاية".

وواصل "سأحاول الفوز بمزيد من البطولات مع الأهلي لإسعاد الجماهير وأولها بطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "كل الدعم لمؤمن زكريا ونهدي له لقب الدوري وسنقاتل لنهدي له لقب إفريقيا أيضا وأتمنى أن يعود سريعا لنا".

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