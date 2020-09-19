رئيس المقاصة: أي نادٍ كان سيقوم بالممر الشرفي للأهلي حتى لو الزمالك

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

ممر شرفي - المقاصة - الأهلي

تحدث محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، عن لافتة الممر الشرفي التي صنعها فريقه للأهلي بطل الدوري المصري.

المقاصة تعادل مع الأهلي 0-0 في استاد القاهرة بمباراة لم تؤثر على تتويج الأهلي الذي حسم اللقب منذ الليلة السابقة بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان.

وصرّح عبد السلام معلّقا على الممر الشرفي: "أي نادٍ في مواجهة الأهلي اليوم كان سيقوم بنفس الأمر، حتى لو الزمالك".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "هذه اللافتات البسيطة تترك تأثيرا إيجابيا".

وأوضح: "لا أعتقد أننا قمنا بعمل شيء عظيم، ولم أتوقع الشكر على تلك اللقطة، هي لافتة بسيطة نقدّمها لبطل الدوري المصري".

وتابع: "الوقت كان ضيقا منذ التتويج رسميا حتى نقوم بالتجهيزات وطباعة أقمصة دعم مؤمن زكريا الذي نتمنى له الشفاء".

وأتم: "أقول للناس إنه يجب علينا التنافس بشرف، من يكسب نبارك له، ومن يخسر نتمنى له حظا أوفر".

الأهلي فشل في التسجيل للمرة الثانية على التوالي وحصل على نقطتين، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة منذ أكتوبر من عام 2014.

في موسم 2014-15 تعادل الأهلي سلبيا أمام الإسماعيلي في الجولة الخامسة من الدوري، بعدها مباشرة تعادل سلبيا أمام الأسيوطي (بيراميدز حاليا).

لقاء الأهلي أمام الأسيوطي الذي انتهى 0-0 كان منذ 2154 يوما، ومنذ هذا الوقت ولم يتعادل الأهلي سلبيا في مباراتين على التوالي.

وضمن الأهلي لقب الدوري هذا الموسم، ووصل بتعادله أمام المقاصة إلى النقطة 73، بينما وصل المقاصة للنقطة 37 في المركز السادس.

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