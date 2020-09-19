يانكون: سعيد باحترافية حراس الأهلي والتتويج بالدوري يدفعني إلى المزيد من العمل

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:14

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - مدرب الحراس ميشيل يانكون

أبدى ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري.

وتعادل الأهلي سلبيا مع المقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري، بعدما توج الفريق الأحمر بلقب المسابقة بعد خسارة الزمالك من أسوان.

وقال يانكون عقب المباراة: "التتويج بالدوري وإضافة بطولة جديدة في مشواري التدريبي مع الأهلي أمر يسعدني للغاية، ويدفعني إلى بذل مزيد من الجهد، من أجل المساهمة في تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، خاصة أننا نعي تماما رغبتها في سيطرة الفريق على كل البطولات".

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وأضاف "أوجه الشكر لحراس مرمى الأهلي على التزامهم وإخلاصهم في التدريبات طوال هذا الموسم، حيث كانوا جميعًا عند حسن الظن دائما والفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز، من أجل استكمال مشوار دوري الأبطال الإفريقي بنجاح".

وأتم تصريحاته "الطريق للتميز هو الأساس خاصة أن كرة القدم رياضة صعبة وتحتاج إلى القتال في كل الأوقات، وهذه هي نصحيتي الدائمة لكل الحراس، وجميعهم على قدر المسؤولية ولديهم احترافية في العمل، وهذا هو سر تفوق الأهلي بشكل عام".

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