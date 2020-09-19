يانكون: سعيد باحترافية حراس الأهلي والتتويج بالدوري يدفعني إلى المزيد من العمل
السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:14
كتب : حسام نور الدين
أبدى ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي سعادته بالفوز بلقب الدوري المصري.
وتعادل الأهلي سلبيا مع المقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري، بعدما توج الفريق الأحمر بلقب المسابقة بعد خسارة الزمالك من أسوان.
وقال يانكون عقب المباراة: "التتويج بالدوري وإضافة بطولة جديدة في مشواري التدريبي مع الأهلي أمر يسعدني للغاية، ويدفعني إلى بذل مزيد من الجهد، من أجل المساهمة في تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، خاصة أننا نعي تماما رغبتها في سيطرة الفريق على كل البطولات".
وأضاف "أوجه الشكر لحراس مرمى الأهلي على التزامهم وإخلاصهم في التدريبات طوال هذا الموسم، حيث كانوا جميعًا عند حسن الظن دائما والفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز، من أجل استكمال مشوار دوري الأبطال الإفريقي بنجاح".
وأتم تصريحاته "الطريق للتميز هو الأساس خاصة أن كرة القدم رياضة صعبة وتحتاج إلى القتال في كل الأوقات، وهذه هي نصحيتي الدائمة لكل الحراس، وجميعهم على قدر المسؤولية ولديهم احترافية في العمل، وهذا هو سر تفوق الأهلي بشكل عام".
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