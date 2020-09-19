الشناوي: سنحتفل اليوم ونبدأ التركيز غدا.. وتلك رسالتي لـ مؤمن زكريا

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:13

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - المقاصة

وجه محمد الشناوي حارس النادي الأهلي رسالة لـ مؤمن زكريا لاعب الفريق بسبب حالته الصحية التي يمر بها في الوقت الحالي.

الأهلي توج بلقب الدوري للمرة الـ42 رسميا وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

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وقال محمد الشناوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب لقاء مصر للمقاصة: "أشكر الفريق ككل على البطولة لأنهم كانوا رجال وحسمنا اللقب مبكرا قبل إفريقيا".

وأضاف "نحتفل اليوم ونبدأ التركيز من الغد على مباريات الدوري المتبقية للتعامل معها كإعداد لإفريقيا".

الشناوي أتبع "مستعدون لدوري أبطال إفريقيا في أي وقت، ونقدر الظروف التي يمر بها العالم كله بسبب الفيروس. أمامنا مباراتين هامتين أمام الوداد في مشوار تحقيق البطولة".

وواصل "ميشيل يانكون يقوم بعمل رائع مع كافة الحراس وليس أنا فقط. أيا كان الحارس الذي يشارك نكون كلنا وراءه وندعمه".

وعن مؤمن زكريا أتم الشناوي حديثه "أقول لـ مؤمن زكريا، ننتظرك لتعود لنا سليما وسريعا. تحل بالإيمان وانتصر على ظروفك لأنك دائما ما كنت عامل قوة بالنسبة لنا في الملعب بحضورك وأهدافك".

وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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الدوري الـ42 الأهلي مصر للمقاصة محمد الشناوي
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