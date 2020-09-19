الشيخ: حسم الدوري مبكرا يمنحنا فرصة للاستعداد لبطولة إفريقيا

يرى أحمد الشيخ لاعب الأهلي أن حسم لقب الدوري مبكرا يمنح فريقه فرصة جيدة للاستعداد لبطولة إفريقيا.

أحمد الشيخ النادي : الأهلي الأهلي

وتعادل الأهلي سلبيا مع المقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري، بعدما توج الفريق الأحمر بلقب المسابقة بعد خسارة الزمالك من أسوان.

وقال الشيخ عقب المباراة: "الفوز بالدوري أقل هدية لجماهير الأهلي الوفية".

وأضاف "حسم اللقب مبكرا قبل نهاية الدوري بـ7 جولات يمنحنا أفضلية في الاستعداد للتحديات المقبلة خاصة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد".

وأكمل "تركيزي الكامل في التدريبات وألتزم بتعليمات المدرب داخل وخارج الملعب".

أما رامي ربيعة مدافع الفريق قال: "سنحتفل اليوم بلقب الدوري وغدا سنبدأ الاستعداد لبطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "أقول لجماهير الأهلي مبروك لكم بطولة الدوري ولكن الموسم لم ينتهي بعد ونركز الآن في إفريقيا".









































































































































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