بادجي: البدايات دائما لا تكون سهلة.. الآن أعرف ما علي فعله

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:04

كتب : FilGoal

بادجي - الأهلي - الاتحاد السكندري

أبدى أليو بادجي المهاجم السنغالي للنادي الأهلي سعادته بالتتويج الأول رفقة الفريق، مؤكدا بأنه تعدى مرحلة التأقلم الآن.

الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 رسميا وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وقال بادجي في تصريحات عقب لقاء مصر للمقاصة: "كانت مباراة صعبة. الفريق المنافس كان قويا وحاولنا تحقيق الفوز".

أخبار متعلقة
مؤتمر إيهاب جلال: لست راضيا بالتعادل.. وأشكر اللاعبين على الأداء إجمالا هاني: الأهلي فاز بالدوري عن جدارة رومانو: فيدال يسافر غدا للانضمام إلى إنتر مقابل 1 مليون يورو مؤتمر فايلر: كنت قلقا من مواجهة المقاصة.. وأشعر بالرضا بعد التتويج بالدوري

وأضاف "على الجماهير العلم بإن الفوز بكل المباريات ليس ممكنا لأننا نلعب كل ثلاثة أيام. وأعتقد بأن النتيجة جيدة ولا تفسد احتفالنا بالدوري".

المهاجم السنغالي أتبع "سعيد بالتتويج مع الأهلي -أكبر أندية القارة الإفريقية- وقد كان انضمامي لهم تحد كبير. بعد سبعة أشهر من انضمامي لهم أتمنى أن أكون أبليت حسنا، وأن نستمر في القتال للفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وعن بدايته السيئة مع الأهلي، قال "البدايات دائما لا تكون سهلة وكنت في مرحلة التأقلم مع الفريق. الآن أعرف ما علي فعله وأؤكد بأنني سألعب بمنتهى القوة وبمجرد اعتيادي على كل شيء ستتحسن الأمور أكثر".

وأتم "أقول لجماهير الأهلي انظروا للأمور بإيجابية. الأمر ليس سهلا أن تفوز بكل المباريات لكن الموسم المقبل سيكون أفضل أيضا".

وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

ميتشو يكشف سبب حضوره إلى مصر

بيل يعود لـ توتنام

الدوري الـ 42 الأهلي مصر للمقاصة أليو بادجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى شوبير: لم ألعب مباراة مع الأهلي وفزت ببطولتي دوري.. البعض يتعزل دون تحقيق ذلك 2 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – باتشيكو: مرتضى قائد رائع وأحترمه كثيرا.. ومن لا يحب تدريب الزمالك؟ 6 دقيقة | الدوري المصري
مروان محسن: سنحاول تفادي الإصابات قبل الوداد 7 دقيقة | الدوري المصري
كهربا: لم أكمل 300 دقيقة مع الأهلي وحققت أول لقب دوري في مسيرتي 8 دقيقة | الدوري المصري
رئيس المقاصة: أي نادٍ كان سيقوم بالممر الشرفي للأهلي حتى لو الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
يانكون: سعيد باحترافية حراس الأهلي والتتويج بالدوري يدفعني إلى المزيد من العمل 20 دقيقة | الدوري المصري
الشناوي: سنحتفل اليوم ونبدأ التركيز غدا.. وتلك رسالتي لـ مؤمن زكريا 21 دقيقة | الدوري المصري
تشاجرا ثم تصالحا وتألقا.. أرسنال يقهر وست هام 24 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك