بادجي: البدايات دائما لا تكون سهلة.. الآن أعرف ما علي فعله

أبدى أليو بادجي المهاجم السنغالي للنادي الأهلي سعادته بالتتويج الأول رفقة الفريق، مؤكدا بأنه تعدى مرحلة التأقلم الآن.

الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 رسميا وقبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وقال بادجي في تصريحات عقب لقاء مصر للمقاصة: "كانت مباراة صعبة. الفريق المنافس كان قويا وحاولنا تحقيق الفوز".

وأضاف "على الجماهير العلم بإن الفوز بكل المباريات ليس ممكنا لأننا نلعب كل ثلاثة أيام. وأعتقد بأن النتيجة جيدة ولا تفسد احتفالنا بالدوري".

المهاجم السنغالي أتبع "سعيد بالتتويج مع الأهلي -أكبر أندية القارة الإفريقية- وقد كان انضمامي لهم تحد كبير. بعد سبعة أشهر من انضمامي لهم أتمنى أن أكون أبليت حسنا، وأن نستمر في القتال للفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وعن بدايته السيئة مع الأهلي، قال "البدايات دائما لا تكون سهلة وكنت في مرحلة التأقلم مع الفريق. الآن أعرف ما علي فعله وأؤكد بأنني سألعب بمنتهى القوة وبمجرد اعتيادي على كل شيء ستتحسن الأمور أكثر".

وأتم "أقول لجماهير الأهلي انظروا للأمور بإيجابية. الأمر ليس سهلا أن تفوز بكل المباريات لكن الموسم المقبل سيكون أفضل أيضا".

وتعادل الأهلي مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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ممر شرفي من مصر للمقاصة لأبطال الدوري 👏🦅🥇#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/1NLA92sKqa — WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 19, 2020

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