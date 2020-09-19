مؤتمر إيهاب جلال: لست راضيا بالتعادل.. وأشكر اللاعبين على الأداء إجمالا

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة

لا يرضى إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة بنتيجة التعادل مع الأهلي رغم خوضه أغلب الشوط الثاني منقوصا.

الأهلي تعادل مع مصر للمقاصة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "اللاعبون قدموا أداء رائعا خاصة في الشوط الأول الذي أضعنا فيه أربع فرص على الأقل. في الشوط الثاني لعبنا جيدا أيضا رغم الطرد".

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وأضاف "كنا نستحق الفوز. لست راضيا عن التعادل لكن أشكر اللاعبين على الأداء إجمالا".

وواصل "بعد الطرد كنا حرصين على استمرار الضغط. حركنا محمد إبراهيم على الجهة اليسرى وطلبنا من ثنائي الارتكاز التغطية في على الجهتين لملء الفراغ".

وعن الوقوف في ممر شرفي قبل اللقاء، قال جلال "الرياضة أخلاق قبل أي شيء وكانت تلك فكرة محمد عبد السلام رئيس النادي. الوقت كان ضيقا لذلك لم نستطع فعل ما هو أكثر من ذلك".

وأتم "عروض للاعبين؟ لا أفكر في الأمر طالما يؤدون بشكل جيد في الملعب لأنهم لاعبين محترفين ومحترمين".

التعادل رفع رصيد الأهلي للنقطة الـ73 وقد توج بلقب الدوري بالفعل، فيما ارتفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ37 في المركز السادس.

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