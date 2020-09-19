هاني: الأهلي فاز بالدوري عن جدارة

هاني: الأهلي فاز بالدوري عن جدارة
السبت، 19 سبتمبر 2020 - 22:51
كتب : حسام نور الدين
يرى محمد هاني لاعب الأهلي أن التتويج بلقب الدوري جاء عن جدارة واستحقاق لفريقه بعد تصدر المسابقة من البداية وحتى الآن.
وتعادل الأهلي سلبيا مع المقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري.
وقال هاني عقب مباراة مصر للمقاصة: "الفريق والجهاز الفني تحلوا ببروح البطولة والجميع بذل مجهودا كبيرا لمواجهة الصعوبات في ظل كثرة الإصابات والغيابات وأيضا التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا".
وأضاف "شخصية الأهلي دائما ما تكون حاضرة في الأوقات الصعبة، ومن حق الجماهير أن تحتفل بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد حسم اللقب مبكرا والاحتفاظ بدرع الدوري للعام الخامس على التوالي".
وأشار "نجاح الأهلي في حسم لقب الدوري مبكرًا وتحقيق البطولة المفضلة لجماهيره يمنحه فرصة كبيرة للتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والاستعداد بقوة لمباراتي الدور نصف النهائي أمام الوداد المغربي في أكتوبر المقبل، لتحقيق الحلم الأكبر للملايين من عشاق الفانلة الحمراء".
واختتم محمد هاني تصريحاته بإهداء درع الدوري لجماهير الأهلي، مؤكدا أن الجميع يسعى دائما لإسعادهم من خلال الفوز المستمر والتتويج بكل البطولات، وأن التركيز الآن تحول إلى دوري أبطال إفريقيا، وقد تعاهد جميع اللاعبين على تحقيق اللقب هذا الموسم وإهدائه للجماهير الوفية".
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