هاني: الأهلي فاز بالدوري عن جدارة

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 22:51

كتب : حسام نور الدين

أحمد محسن - الأهلي - المقاصة - محمد هاني

يرى محمد هاني لاعب الأهلي أن التتويج بلقب الدوري جاء عن جدارة واستحقاق لفريقه بعد تصدر المسابقة من البداية وحتى الآن.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعادل الأهلي سلبيا مع المقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري.

وقال هاني عقب مباراة مصر للمقاصة: "الفريق والجهاز الفني تحلوا ببروح البطولة والجميع بذل مجهودا كبيرا لمواجهة الصعوبات في ظل كثرة الإصابات والغيابات وأيضا التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا".

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وأضاف "شخصية الأهلي دائما ما تكون حاضرة في الأوقات الصعبة، ومن حق ‏الجماهير أن تحتفل بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد حسم اللقب مبكرا والاحتفاظ بدرع الدوري للعام الخامس على التوالي".

وأشار "نجاح الأهلي في حسم لقب الدوري مبكرًا وتحقيق البطولة المفضلة لجماهيره يمنحه فرصة كبيرة للتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والاستعداد بقوة لمباراتي الدور نصف النهائي أمام الوداد المغربي في أكتوبر المقبل، لتحقيق ‏الحلم الأكبر للملايين من عشاق الفانلة الحمراء".

واختتم محمد هاني تصريحاته بإهداء درع الدوري لجماهير الأهلي، مؤكدا أن الجميع يسعى دائما لإسعادهم من خلال الفوز المستمر والتتويج بكل البطولات، وأن التركيز الآن تحول إلى دوري أبطال إفريقيا، وقد تعاهد جميع اللاعبين على تحقيق اللقب هذا الموسم وإهدائه للجماهير الوفية".

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