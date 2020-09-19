مؤتمر فايلر: كنت قلقا من مواجهة المقاصة.. وأشعر بالرضا بعد التتويج بالدوري

كشف ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن شعوره بالقلق تجاه مباراة مصر للمقاصة قبل أن يلعبها فريقه.

وتعادل الأهلي سلبيا مع المقاصة في الجولة الـ28 من الدوري المصري، بعدما توج الفريق الأحمر بلقب المسابقة بعد خسارة الزمالك من أسوان.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي: "بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدفين أحدهما كان من الممكن أن يتم احتسابه، وأيضا الخصم كان له عدة فرص".

وأضاف "لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا بشكل جيد في الشوط الثاني وهذه المباراة هي التي كنت أخشاها بسبب تتويج الأهلي بلقب الدوري دون أن يلعب فكنت أخشى أن يفقد اللاعبون تركيزهم".

وأكمل "الأهلي دائما مطالب بتحقيق الفوز في كل المباريات ونلعب دائما تحت ضغط".

وواصل "في النصف الأول من الدوري حسمنا المنافسة وحصدنا عددا كبيرا من النقاط وفي النصف الثاني وبعد فترة التوقف الطويلة تقاربت مستوى الفرق وشاهدنا فرقا صغيرة تفوز على أخرى كبيرة".

وأتم تصريحاته "بشكل عام أنا راض تماما عن موسم الدوري بالكامل لأننا فزنا باللقب بفارق كبير من النقاط وسجلنا عددا كبيرا من الأهداف".

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