الهلال يطالب بتأجيل مباراته في أبطال آسيا بعد إصابة 15 لاعبا بـ كورونا

طالب نادي الهلال السعودي نظيره الاتحاد الآسيوي، بتأجيل مباراته أمام شهر خودرو الإيراني غدا الأحد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وأظهرت الفحوصات التي خضع لها أفراد الهلال، ظهور 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا من أعضاء البعثة السعودية في الدوحة.

وذكر الهلال إن الثلاثي: علي آل البليهي، ومتعب المفرج، وبافيتمبي جوميس أصيب بفيروس كورونا من صفوف اللاعبين، ليصل الإجمالي إلى 15 لاعبا.

📄 بعد تسجيل ١٠ إصابات جديدة بـ "كورونا"..#الهلال يطلب تأجيل لقاء "شهر خودرو" pic.twitter.com/VaVbF4qD6h — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 19, 2020

كما أصيب 7 أشخاص من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في الهلال.

الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا، يتصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، دون أي هزيمة.

وتقام مباريات دور المجموعات للجانب الغربي من دوري أبطال آسيا في العاصمة القطرية الدوحة بغياب الجمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان نادي الوحدة الإماراتي قد انسحب من البطولة بعد تفشي فيروس كورونا بين أفراده.

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