برشلونة يفوز بكأس جوان جامبر على حساب إلتشي
السبت، 19 سبتمبر 2020 - 21:13
كتب : FilGoal
فاز برشلونة بكأس جوان جامبر الودية، بتغلبه على ضيفه إلتشي بهدفٍ دون رد على ملعب كامب نو.
وسجّل أنطوان جريزمان هدف المباراة الوحيد بعد عرضية من جوردي ألبا في الدقيقة الثانية.
Leo #Messi ➡ @JordiAlba ➡ @AntoGriezmann ➡ ⚽🔥 pic.twitter.com/63jDpGL5bb— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2020
وحافظ البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة على نظافة شباك فريقه بتصدٍ حاسم في الدقيقة الأخيرة.
80' | @Neto_Murara ⛔⛔⛔⛔#BarçaElche (1-0) pic.twitter.com/70ice61Zlm— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2020
وشهدت المباراة مشاركة الشاب أنسو فاتي بعد تعافيه من الإصابة التي غيّبته منذ بداية فترة الإعداد.
🏆 Trofeo Joan Gamper @EstrellaDammEs 👏
💙❤ #ForçaBarça pic.twitter.com/2TekyhMcQM— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2020
ويعد هذا الاختبار الودي هو الأخير لـ برشلونة، بعد أن انتصر على جيمناستيك وجيرونا في مباراتين وديتين سابقتين.
ويفتتح برشلونة مبارياته الرسمية هذا الموسم يوم الأحد 27 سبتمبر بمواجهة فياريال في ملعب كامب نو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
ثم يرتحل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس في الجولة الرابعة يوم 30 سبتمبر.
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