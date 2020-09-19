برشلونة يفوز بكأس جوان جامبر على حساب إلتشي

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 21:13

كتب : FilGoal

برشلونة - كأس جوان جامبر

فاز برشلونة بكأس جوان جامبر الودية، بتغلبه على ضيفه إلتشي بهدفٍ دون رد على ملعب كامب نو.

وسجّل أنطوان جريزمان هدف المباراة الوحيد بعد عرضية من جوردي ألبا في الدقيقة الثانية.

وحافظ البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة على نظافة شباك فريقه بتصدٍ حاسم في الدقيقة الأخيرة.

وشهدت المباراة مشاركة الشاب أنسو فاتي بعد تعافيه من الإصابة التي غيّبته منذ بداية فترة الإعداد.

ويعد هذا الاختبار الودي هو الأخير لـ برشلونة، بعد أن انتصر على جيمناستيك وجيرونا في مباراتين وديتين سابقتين.

ويفتتح برشلونة مبارياته الرسمية هذا الموسم يوم الأحد 27 سبتمبر بمواجهة فياريال في ملعب كامب نو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ثم يرتحل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس في الجولة الرابعة يوم 30 سبتمبر.

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