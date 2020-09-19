انتهت في إنجلترا - أرسنال (2) (1) وست هام.. انتصار المدفعجية

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 21:01

كتب : FilGoal

ميتشل أنطونيو - أرسنال - وست هام

يستقبل أرسنال جاره وست هام يونايتد على ملعب الإمارات في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق.86 جووول إدي نكيتياه يسجل الهدف الثاني لـ أرسنال بعد عرضية داني سيبايوس

ق.67 رأسية ميتشيل أنطونيو ترتد من عارضة لينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 جووول التعادل لـ وست هام بواسطة أنطونيو بعد عرضية فريدركس

ق.25 جووول لـ أرسنال بواسطة أليكساندر لاكازيت بعد عرضية أوباميانج

بداية المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي
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