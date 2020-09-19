هالاند يقود دورتموند لفوز ثلاثي على مونشنجلادبخ

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 20:39

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه بوروسيا مونشنجلادبخ بثلاثة أهداف دون رد في ملعب سيجنال إيدونا بارك، بالجولة الأولى من الدوري الألماني.

دورتموند تقدّم في الدقيقة 35 بواسطة الأمريكي جيوفاني رينا بعد تمريرة الإنجليزي الشاب جود بيلينجام، قبل أن يضاعف إرلينج هالاند النتيجة لـ دورتموند في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وأخيرا اختتم هالاند الأهداف في الدقيقة 77 بعد تمريرة جادون سانشو في هجمة مرتدة رائعة.

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هالاند وصل إلى 15 هدفا في أول 16 مباراة له بمنافسات الدوري الألماني، وهو أسرع معدّل في البطولة منذ ستينيات القرن الماضي.

ليحصد دورتموند أول 3 نقاط في مشوار البطولة، ويظل رصيد مونشنجلادبخ صفريًا.

وشهدت المباراة حضور 10 آلاف متفرج في ملعب سيجنال إيدونا بارك، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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