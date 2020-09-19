السماح بحضور 1000 مشجع في مباريات الدوري الإيطالي

قررت الحكومة الإيطالية السماح بحضور 1000 مشجع في ملاعب دوري القسم الأول والثاني.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن القرار سيتم تطبيقه من اليوم حتى يوم 7 أكتوبر المقبل، وعندها سيتم تقييم الوضع مرة أخرى.

وسيتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الجماهير بمسافة 1 متر على الأقل في المدرجات.

كما سيُطلَب منهم ارتداء الكمامات الطبية، وسيخضعون لقياس درجة الحرارة قبل حضور المباريات.

وانطلق الدوري الإيطالي موسم 2020\2021 اليوم السبت.

وكان الدوري الإيطالي أولى المسابقات الكروية الكبرى في إيطاليا التي لعبت مبارياتها دون حضور جماهيري في بدايات تفشي فيروس كورونا.

ويدافع يوفنتوس عن لقبه الذي حصده في المواسم التسع الماضية.

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