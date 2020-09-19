في غياب حجازي.. رفاق رودريجيز يدكون حصون وست بروميتش بخماسية

دك إيفرتون شباك ضيفه وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت غياب المصري أحمد حجازي عن دفاع وست بروم بسبب الإصابة.

اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك شهد طرد كيران جيبس مدافع الضيوف كأول لاعب يُطرد في الموسم الجديد.

وسجل الإنجليزي الشاب كالفيرت لوين ثلاثة أهداف ليتصدر ترتيب الهدافين متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول بفارق هدف وحيد، في مباراة شهدت تألق من الكولومبي جيمس رودريجيز والبرازيلي ريتشارلسون.

وصف المباراة

اللقاء بدأ سريعا لكن من جهة الضيوف الذين سجلوا عن طريق ديانجانا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك جوردان بيكفورد بعد مرور 10 دقائق من بداية اللقاء.

رد التوفيز جاء قويا بهدف التعادل من كالفيرت لوين الذي استغل كرة مشتتة بالخطأ من مدافع وست بروم فأسكن الكرة من داخل منطقة الست ياردات بالكعب في الدقيقة 31.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول سدد الكولومبي جيمس رودريجيز كرة أرضية زاحفة أعلنت عن أول أهدافه بقميص فريقه الجديد.

والهدف الأول للتوفيز من خارج منطقة الجزاء منذ أكتوبر 2019 عندما سجل جيلفي سيجورديسون هدفا في شباك وست هام.

الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول شهدت طرد كيران جيبس بعد ضرب لاعب إيفرتون بالمرفق دون كرة، انتهت معها أحداث الشوط الأول.

بعد التقدم بهدف.. الطاولة تنقلب على وست بروميتش في نهاية الشوط 👀🔴 ▪خاميس رودريجيز يسجل في شباك الفريق أول أهدافه في البريمرليج ▪بطاقة حمراء لـ كيران جيبس مدافع الفريق ▪بطاقة حمراء سلافين بيليتش مدرب الفريق pic.twitter.com/r1iHDY7EEA — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 19, 2020

الكرواتي سلافين بيليتش صب غضبه على قرار الحكم مويس دين الذي أشهر بدوره أثناء خروجهم لغرفة خلع الملابس البطاقة الحمراء.

"في المرة المقبلة من الأفضل أن تقتلنا" لحظة طرد مدرب وست بروميتش سلافين بيليتش بسبب اعتراضة على حكم اللقاء pic.twitter.com/smD5pifaYf — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 19, 2020

هيمنة زرقاء

ومثلما بدأ الشوط الأول، استطاع ماتيوس بيريرا من تسجيل هدف التعادل للضيوف من ركلة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك بيكفورد.

لكن رد التوفيز جاء قويا وثقيلا على شباك وست بروم.

مايكل كين استغل كرة ثابتة نفذها لوكاس دين في منطقة جزاء الخصم، وسدد كرة مباشرة في المباراة في الدقيقة 54 مستفيدا من تخبط الدفاع.

وبعد 8 دقائق أرسل جيمس رودريجيز كرة بينية إلى ريتشارلسون الذي أرسل عرضية إلى كالفيرت لوين ليسكن الكرة في الشباك معلنا عن هدفه الثاني في اللقاء.

وعزز لوين رصيده التهديفي بهدف من رأسية قوية بعد ركنية نفذها صانع الألعاب الكولومبي في الدقيقة 66.

هاتريك هو الأول للإنجليزي الشاب في 174 مباراة بقميص التوفيز، أول لاعب يسجل هاتريك للقطب الأزرق في الميرسيسايد منذ واين روني في نوفمبر 2017.

كما أصبح أصغر لاعب شاب يسجل هاتريك لإيفرتون في الدوري الإنجليزي بعمر 23 عاما و187 يوما.

بداية موسم أكثر من رائعة للمهاجم الشاب 🔵✨ ▪دومينيك كالفيرت لوين أول لاعب في ايفرتون يسجل هاتريك منذ واين روني ضد ويست هام عام 2017 ▪وفي عمر 23 عاما و187 يوما أصبح أصغر لاعب إنجليزي في تاريخ إيفرتون يسجل هاتريك ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/iz6MRzMbd8 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 19, 2020

كتيبة كارلو أنشيلوتي تصدرت جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بشكل مؤقت بينما يتذيل وست بروميتش الترتيب بدون رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية عقب لقاء أرسنال.