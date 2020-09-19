أسوان لـ في الجول: رصدنا مكافأة خاصة للفوز على الزمالك.. ولم نفكر في تتويج الأهلي بالدوري

تحدث أحمد سليمان رئيس نادي أسوان ومحمد حمدي عضو مجلس الإدارة عن فوز الفوز على الزمالك الذي ساهم في حصد الأهلي لقب الدوري المصري بشكل رسمي.

أسوان تفوق على الزمالك بهدف دون رد ليتخذ خطوة جديدة للبقاء وسط الكبار في الدوري الموسم المقبل.

رئيس النادي قال لـ FilGoal.com: "يبدو أن الجلسة التي عقدناها مع اللاعبين أتت ثمارها، طلبنا منهم عدم وجود أي رهبة من الزمالك وحفزنا اللاعبين".

وأضاف "رصدنا مكافأة خاصة غير موجودة في اللائحة بعد الفوز، نسير مباراة تلو الآخرى حتى نصل لعدد النقاط الكاف الذي يُبقي الفريق في الدوري الممتاز".

وشدد"أحمد كشري عمله مميز مع الفريق بدءا من الدور الثاني للدوري".

وعن تتويج الأهلي باللقب رد قائلا: "لم نفكر في تتويج الأهلي باللقب جئنا من أجل الفوز في المقام الأول، وفي النهاية أبارك للأهلي بالطبع".

في المقابل قال حمدي لـ FilGoal.com: "أبارك اللاعبين على الفوز والأداء المميز، رصدنا مكافأت خاصة في المباريات السابقة أمام طنطا والإنتاج الحربي واللاعبين حصلوا على مكافأتهم".

وأردف "فزنا على الزمالك في حد ذاته تاريخي وسنصرف مكافأت خاصة لذلك".

وأتم "نحتاج 4 نقاط فقط للراحة النفسية من اقتراب بقائنا في الدوري، وسنستمر بنظام المكافأت في المباريات المقبلة".

وكتب أسوان أول انتصار في تاريخه على حساب الزمالك بعدما فشل في تحقيق ذلك في 19 مناسبة سابقة.

الفوز أوصل كتيبة أحمد كشري للنقطة 34 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 55 في المركز الثاني.

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