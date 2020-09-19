كارتيرون: هل طبيعي إقالة 25 مدربا في عامين؟ ورحلت بحثا عن معاملة لائقة

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

كارتيرون

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون، عن رحيله من تدريب الزمالك بشكل مفاجئ.

كارتيرون بدأ مهمته مع التعاون مساء الجمعة بالهزيمة 0-1 أمام برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وصرّح كارتيرون في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "عندما يقوم رئيس نادي بإقالة 25 مدربا خلال عامين، فإنها ليست مشكلة.. أما عندما يرحل مدرب عن الفريق فلماذا تكون هناك مشكلة؟".

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وأضاف: "لا أرضى أن أتلقى معاملة غير لائقة".

وأتبع: "أريد العمل في ظروف طبيعية، ولذا قبلت هذا التحدي رغم صعوبته".

وواصل: "أعلم أن الفريق كان سيئا خلال الأسابيع الماضية وأن الأمور لا تسير على نحو جيد".

واستدرك: "لكنه تحدٍ جديد بالنسبة لي وأمتلك الدافع لمواجهته".

وأتم: "ندرك أن الوضع حرج للغاية وأن الفريق خسر العديد من المباريات مؤخرا، لكني سأحاول انتشال الفريق في الأسابيع المقبلة".

وكان كارتيرون قد رحل عن تدريب الزمالك بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة، وتولى تدريب التعاون على الفور.

وفرّط التعاون في صدارة مجموعته الآسيوية، بتجمُد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثاني، فيما قفز منافسه الإيراني برسبوليس إلى القمة برصيد 7 نقاط.

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