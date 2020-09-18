رومانو: صفقة جوتا ستكلف ليفربول 43 مليون يورو

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 23:56

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - ولفرهامبتون

كشف فابريتسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" عن قيمة صفقة انتقال ديوجو جوتا من ولفرهامبتون إلى ليفربول.

وذكر رومانو أن الصفقة في طور الإتمام، وأنها ستكلّف ليفربول 43 مليون يورو.

وأفاد أن البنود الشخصية الخاصة باللاعب تم الاتفاق عليها بالفعل مع ليفربول.

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ليفربول وبعد إتمام صفقة تياجو ألكانتارا بشكل رسمي، وجه تركيزه نحو صفقة جديدة لتدعيم الشق الهجومي للفريق، ومن هنا جاء الاختيار على جوتا.

ما يُسهل المفاوضات بين ليفربول وولفرهامبتون هو رغبة الأخير في التعاقد مع الشاب كي جانا هوفر مدافع الريدز، وفقا لشبكة ذا أثليتك الموثوقة.

جوتا صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الجناح الأيسر ولم يُكلف ولفرهامبتون أكثر من 14 مليون يورو للتعاقد معه.

البرتغالي انضم لـ ولفرهامبتون على سبيل الإعارة أولا من أتليتكو مدريد، قبل أن تتحول الصفقة لبيع نهائي في صيف 2018.

ولعب جوتا الموسم الماضي 48 مباراة بقميص ولفرهامبتون ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 6.

على المستوى الدولي، ظهر جوتا في 4 مباريات بقميص منتخب البرتغال الأول ونجح في الصناعة مرة.

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