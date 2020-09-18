رئيس المقاصة: نٌرحب وشرف لنا إقامة ممر شرفي لـ الأهلي.. وتنتظر الموافقة

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 23:52

كتب : أحمد الخولي

المقاصة - الزمالك

رحب محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة بإقامة ممر شرفي للاعبي الأهلي بعد حسم لقب الدوري.

الأهلي توج بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 رسميا بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف.

وقال محمد عبد السلام في تصريحات لقناة النهار: "مبروك للأهلي لقب الدوري، وشرف لنا إقامة لهم ممر شرفي في مباراتنا معهم".

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وتابع "نرحب وشرف لنا إقامة ممر شرفي لبطل الدوري المصري".

رئيس المقاصة أتم "يجب أن توافق اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد سلطان على إقامة ممر شرفي أولا وسنطلب منهم ذلك".

ويلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

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