ماركا: بيل وصل مصابا إلى توتنام.. سيغيب شهرا عن الملاعب

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 23:43

كتب : FilGoal

بيل ضد كرواتيا

باتت مغادرة جاريث بيل لـ ريال مدريد مسألة ساعات معدودة، لكنه لم يتخل عن عادة الإصابات التي لازمته أغلب فتراته مع الميرنجي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن خضوع بيل للكشف الطبي في توتنام الجمعة، كشف عن معاناته من إصابة.

وذكر التقرير أن بيل عاد مصابا من مشاركته الدولية مع منتخب بلاده ويلز، وهذا ما دفعه للتدرب في صالة "الجيم" طوال العشرة أيام الأخيرة له في ريل مدريد.

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وبالتالي، سيبتعد بيل عن توتنام لمدة شهر على الأقل، مما يؤخر ظهوره في كتيبة جوزيه مورينيو.

وكان بيل قد سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن يوم الجمعة لإتمام انتقاله إلى توتنام على سبيل الإعارة.

وغاب بيل لفترات طويلة عن ريال مدريد بسبب إصابات متنوعة خلال 7 سنوات قضاها في العاصمة الإسبانية.

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