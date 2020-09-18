كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بدوري السوبر على حساب سبورتنج

فاز فريق سيدات كرة السلة في الأهلي، بلقب دوري السوبر المصري، بتغلبه على نظيره سبورتنج 75-72 في المباراة الفاصلة.

سيدات الأهلي خسرن المباراة الأولى بنتيجة 76-83، ثم ربحن الثناية بنتيجة 85-78، ثم حسمن اللقب في المواجهة الثالثة مساء الجمعة.

ويقام نهائي دوري سوبر السيدات بنظام Best Of 3 أي يحتاج الفريق للفوز في مباراتين لحسم اللقب.

وحصدت رنا نبيل لاعبة سبورتنج جائزة أفضل مسجلة رميات ثلاثية

كما فازت رنيم الجداوي لاعبة سبورتنج بلقب هدافة البطولة.

فيما حصدت هاجر محمد لاعبة سبورتنج لقب أفضل لاعبة في البطولة.

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