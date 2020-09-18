كرة سلة - سيدات الأهلي يتوجن بدوري السوبر على حساب سبورتنج

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 23:15

كتب : محمد سمير حسام نور الدين

سيدات الأهلي - كرة سلة

فاز فريق سيدات كرة السلة في الأهلي، بلقب دوري السوبر المصري، بتغلبه على نظيره سبورتنج 75-72 في المباراة الفاصلة.

سيدات الأهلي خسرن المباراة الأولى بنتيجة 76-83، ثم ربحن الثناية بنتيجة 85-78، ثم حسمن اللقب في المواجهة الثالثة مساء الجمعة.

ويقام نهائي دوري سوبر السيدات بنظام Best Of 3 أي يحتاج الفريق للفوز في مباراتين لحسم اللقب.

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وحصدت رنا نبيل لاعبة سبورتنج جائزة أفضل مسجلة رميات ثلاثية

كما فازت رنيم الجداوي لاعبة سبورتنج بلقب هدافة البطولة.

فيما حصدت هاجر محمد لاعبة سبورتنج لقب أفضل لاعبة في البطولة.

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