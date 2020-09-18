الدوري الـ 42 - وليد صلاح لـ في الجول: السولية مفاجأة الموسم.. وأمنح فايلر 8 من 10

يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي قدم مستوى مميز للغاية مع فريقه منذ بداية الموسم وكان أحد أسباب التتويج بلقب الدوري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم من هو أهم لاعب في طريقة ريني فايلر المدير الفني للفريق، وما هو تقييم المدير الفني السويسري في الدوري.

كذلك ما هي أسباب فوز الأهلي بالدوري للمرة الخامسة على التوالي، وماذا يفعل النادي الأحمر في الموسم المقبل للحفاظ على لقبه في ظل قوة الزمالك وبيراميدز وغيرها من الفرق.

وقال وليد صلاح لـFilGoal.com: "أهم لاعب في تشكيل فايلر هذا الموسم هو محمد الشناوي".

وأضاف "الشناوي كان أحد أسباب تفوق الأهلي هذا الموسم ودائما ما أقول إن حارس المرمى أهم لاعب في الفريق".

وفسر "الشناوي حافظ على مستواه طوال الموسم وهناك فارق بينه وبين باقي حراس مرمى الأهلي".

وعن تقييمه لمستوى فايلر مع الأهلي في الدوري رد قائلا: "أمنحه 8 من 10 والدرجتين هنا بسبب عدم وجود أي لاعب ناشئ شارك مع الفريق طوال الموسم، وأيضا لعدم ثبات المستوى بعد استئناف الدوري".

وبسؤاله عن اللاعب الذي كان بمثابة المفاجأة في الأهلي هذا الموسم قال: "لا يوجد لاعب مفاجأة، ولكن عمرو السولية قدم موسم ممتاز ومستواه في المباريات كان رائعا".

وأكمل "الأهلي الأكثر استقرارا بين جميع أندية مصر وهذا ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، كذلك طريقة العمل الصحيحة منذ بداية الموسم".

ماذا يحتاج الأهلي للحفاظ على لقب الدوري في الموسم المقبل في ظل قوة الزمالك وبيراميدز؟

وأتم تصريحاته قائلا: "يجب التعاقد مع لاعبين مميزين لتعويض صدمات رحيل النجوم وللحفاظ على اللقب لابد من تدعيم بصفقات سوبر مثلما حدث بداية الموسم بالتعاقد مع رمضان صبحي".

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