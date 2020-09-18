حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام طنطا

تأكد غياب حازم إمام ظهير أيمن نادي الزمالك عن لقاء طنطا المقبل للإيقاف.

وتلقى حازم إمام الإنذار الثالث له أمام أسوان بعد الاعتراض على أحد الكرات في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وبحصوله على الإنذار الثالث، يتأكد غياب إمام عن لقاء طنطا المقبل للإيقاف، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

صاحب الـ31 عاما عاد من الإصابة أمام أسوان وشارك بديلا في الشوط الثاني، لكنه سيغيب عن اللقاء المقبل للإصابة.

وشارك حازم إمام هذا الموسم في 24 مباراة حتى الآن. صنع فيهم هدفين.

ويلتقي الزمالك مع طنطا يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري المصري.

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