برونو فيرنانيدز يفوز بلاعب العام في يونايتد.. ومارسيال يظفر بجائزة اللاعبين

انضم للفريق منتصف الموسم فقط ولكن سحره الذي ينثره في الملعب جعله يظفر بالجائزة.

برونو فيرنانديز يفوز بجائزة لاعب العام في مانشستر يونايتد رسميا.

وجاء ذلك عقب تصويت الجمهور لاختيار برونو ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يظفر بالجائزة رغم انضمامه للفريق في منتصف الموسم.

وقال اللاعب البرتغالي لموقع ناديه الرسمي: "بالطبع تريد الفوز ببعض البطولات للفريق وللجمهور، لكن بالتأكيد فأنا سعيد بتلك الجائزة الفردية".

وأضاف "أعلم أن البعض قد يقول حسنا لا أهتم، لكن الجوائز الفردية دائما تعطي شعورا جيدا للاعبين، وأنا لست مختلفا، أنا سعيد للحصول على تلك الجائزة وأتمنى إضافة البطولات لها من أجل النادي والجمهور الذين يستحقونها".

وفاز برونو بالجائزة بنسبة تصويت 35.5% بفارق 1.5% فقط عن أنتوني مارسيال، فيما جاء ماركوس راشفورد ثالثا بـ10%.

ورابعا جاء ماسون جرينوود بـ8.3%، ثم آرون وان بيساكا بـ3.8% وأخيرا هاري ماجواير بـ2.4%.

وتوج برونو بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في فبراير ومارس ويونيو وأغسطس، فيما أزاحه ماسون جرينوود من الحصول على جائزة شهر يوليو.

في الوقت ذاته فاز أنتوني مارسيال بجائزة لاعب العام بتصويت اللاعبين زملائه في الفريق.

وقال مارسيال لموقع يونايتد الرسمي: "أعتقد أن السبب في التطور هو الحصول على وقت أكبر للعب، لقد لعبت تقريبا أكثر المباريات والأمر يتعلق بالثبات في المشاركة".

وأكمل "في المواسم السابقة لم أكن أشارك بشكل مستمر وكنت أجلس على مقاعد البدلاء أحيانا مما كان يصعب الأمور لكن الآن المدرب يثق في وأنا أثق في مشاركتي في المباراة المقبلة".

وتابع "لذا أقدم كل ما لدي لأرد تلك الثقة للمدرب وبأن أسجل أهدافا، أعلم إنني سأسجل أكثر وهذا نعمل عليه في التدريب وأحاول إعادة تقليد ذلك في المباريات".